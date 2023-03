Somalie : le Ramadan plombé par la sécheresse

Les Somaliens observent la période de Ramadan. Mais rompre le jeûne n’est pas facile notamment pour les plus vulnérables. Le pays de la Corne de l’Afrique est en proie à une inflation galopante en raison du conflit russo-ukrainien et de la sécheresse.

"Lorsqu'il y a une sécheresse en Somalie, il est plus probable que les agriculteurs produisent moins qu'avant la sécheresse, c'est l'un des principaux facteurs de la flambée des prix des denrées alimentaires et d'autres produits de base en Somalie. C'est le premier facteur. Deuxièmement, la faiblesse de l'offre alimentaire est principalement due au conflit entre la Russie et l'Ukraine. Comme vous le savez, la Somalie importe presque plus de 30 % des denrées alimentaires consommées dans le pays", explique Ahmed Khadar Abdi Jama, professeur d'économie à l'université de Somalie

Le Ramadan étant considéré comme le mois d'aumônes et de pardon dans le monde musulman, les chefs religieux du pays appellent à la solidarité.

"Nous devons aider nos frères et sœurs qui sont pauvres et touchés par la sécheresse en leur fournissant de la nourriture pour qu'ils puissent rompre le jeûne. Augmentons les aumônes et les bonnes actions pendant le Ramadan. Certaines personnes n'ont pas les moyens de rompre leur jeûne parce qu'elles manquent de nourriture. Aidez-les, s'il vous plaît. En outre, je voudrais vous exhorter à aider ces populations même après. Nous devons acheter des vêtements pour leurs familles pour l'aïd el fit", a déclaré Sheikh Abdikarim Isse Ali, imam de la mosquée.

Selon le Programme alimentaire mondial la résistance de la chaîne d'approvisionnement de la Somalie était jugée conséquente, mais le pic de la demande pour le ramadan constitue un coup dur pour les ménages vulnérables.