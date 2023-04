La Tunisie frappée par la crise d'eau

La société de distribution de l’eau du pays a mis en place un système de rationnement. Alors que depuis le 31 mars, les autorités ont décidé de couper l’approvisionnement en eau la nuit jusqu’en septembre. Aucun des trente barrages tunisiens n'est rempli au tiers. La sécheresse est passée par là.

Un robinet à sec, l’image est récurrente en Tunisie. Pour ses tâches quotidiennes, Soumaya Ben Abdallah, qui vit à l'Ariana, une région de Tunis doit compter sur son réservoir.

"Il n'est pas raisonnable de couper l'eau pendant le mois de Ramadan. j'ai un réservoir pour conserver l'eau, j'ai mis des seaux d'eau dans la salle de bain, dans la cuisine, regardez ce que je fais quand je veux faire la vaisselle, je remplis des bols d’eau. Mais que fait une personne qui n'a pas de réservoir ?'', s'interroge la tunisienne.

Interdiction d’utiliser l’eau potable pour le lavage de voitures, l’arrosage des espaces verts à l’intérieur de la ville et l’irrigation en dehors de la capitale, sont entre autres les mesures prises les autorités.

"Le ministère de l'agriculture demande une stratégie pour la consommation d'eau dans l'agriculture. Un avertissement important parce que la priorité absolue en la matière est l'utilisation humaine. Une demande d'avertissement aux industriels parce qu'ils épuisent les nappes phréatiques.'', explique Rami Trabelsi, activiste tunisien.

Cette terre craquelée témoigne du niveau de sécheresse dans le pays. Le niveau d'eau du barrage "Hmam" dans la ville de Menzel Temime a baissé de 70%.

"Actuellement, nous avons atteint la ligne rouge, ou la ligne de danger en termes de pénurie d'eau. Les barrages sont presque vides.’’, a déclaré Aymen Hmem, membre de l'ONG Environnement à Menzel Temime.

Un étiage sans précédent. Selon l'Observatoire tunisien de l'eau, les niveaux d'eau dans les barrages ont baissé de 60 à 80%, et parfois même de 100%. L’ONG critique les mesures gouvernementales.

"Après ces procédures , un document aurait dû être publié pour expliquer la consommation d'eau, le stockage, le calendrier et la quantité autorisée à être stockée. C'est pourquoi nous considérons que ces mesures sont incomplètes car, le citoyen doit être sensibilisé à l'importance d'économiser l'eau afin qu'il accepte toute mesure et qu'elle n'ait pas d'effet néfaste.", a déclaré Radhia Essamin, experte en sciences de l'eau et de la terre à l'Observatoire tunisien de l'eau.

Une pilule amère pour les population . A fortiori en cette période de ramadan.