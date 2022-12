Le Cameroun accueillera la 14e grande conférence de l'OMC

La prochaine Conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce se tiendra aux Emirats arabes unis en 2024, et la suivante au Cameroun, ont tranché lundi les pays membres de l'organisation.

Ces deux pays avaient présenté leur candidature pour accueillir la prochaine Conférence ministérielle de l'OMC, qui constitue l'organe de décision suprême de l'organisation et se réunit habituellement une fois tous les deux ans.

Lors d'une réunion lundi, les 164 Membres ont donc décidé que "la 13e Conférence ministérielle de l'organisation (#MC13) sera hébergée par les Emirats arabes unis la semaine du 26 février 2024 à Abou Dhabi et la #MC14 par le Cameroun", a annoncé l'OMC sur son compte Twitter.

Aucune date précise n'a été pour l'instant donnée pour le Cameroun.

Les Conférences ministérielles rassemblent tous les membres de l'OMC, qui sont des pays ou des unions douanières.

La précédente avait dû être repoussée en raison de la pandémie de Covid-19, et s'était tenue à Genève en juin dernier. Après cinq jours d'intenses négociations, les ministres avaient réussi à s'accorder sur un paquet de mesures allant de la suppression de subventions à la pêche, la levée temporaire des brevets sur les vaccins anti-Covid, mais aussi l'insécurité alimentaire, un résultat jugé "sans précédent" par la directrice générale de l'OMC, la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala.

Les pays avaient six mois à compter de l'accord sur les vaccins anti-Covid pour décider de lever également, ou non, les brevets sur les traitements et outils de dépistage. Mais, sous pression des Etats-Unis, ils ont accepté de repousser la décision, qui était attendue le 17 décembre. Aucune nouvelle date butoir n'a été fixée.

Cette décision a été critiquée par les ONG.