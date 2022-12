Mondial 2022 : Bukayo Saka, la jeunesse triomphante

La jeune génération a offert à l'Angleterre un début de Coupe du monde tonitruant et enthousiasmant en écrasant l'Iran (6-2) ou en martyrisant le voisin gallois (3-0) à Doha. Aux côtés de Jude Bellingham (20 ans), c'est Bukayo Saka, 21 ans, qui s'est le plus illustré.

Face aux Iraniens, il y est allé d'un doublé. D'abord en catapultant sous la barre une déviation de la tête de Harry Maguire, avant de tuer quasiment tout suspense au retour des vestiaire en s'amusant avec la défense adverse, il est vrai, facilement mise en déroute.

Ce doublé pour son premier match sur la scène mondiale a aussi un petit goût de revanche, après avoir raté un tir au but lors de la finale perdue de l'Euro 2020 contre l'Italie, ce qui lui avait valu de nombreux messages insultants et parfois à caractère raciste sur les réseaux sociaux.

Excellent avec Arsenal qui domine la Premier League pour le moment, il est préféré à Phil Foden, un ton en dessous avec Manchester City depuis le début de saison et qui se contente de rentrer en fin de match.

Contre les Etats-Unis pour la deuxième rencontre du Mondial, il n'a pas su trouver la mire mais était encore dans tous les bons coups : centre en retrait précis pour Harry Kane ou reprise au dessus sur un centre de Luke Shaw.

En quête de fraîcheur avant le huitième de finale contre le Sénégal, le sélectionneur Gareth Southgate avait en revanche laissé l'ailier sur le banc et préféré offrir du temps de jeu au coiffeur Callum Wilsonen fin de match.

Un rapport intime avec le Nigeria

Né à Londres de parents nigérians émigrés en Angleterre, Bukayo Saka est un supporter invétéré des Super Eagles. Approché par la NFA, il avait pourtant repoussé ces avances :

"Je suis vraiment, vraiment fier de mon héritage nigérian", déclarait-il en 2020 au moment de son choix international. _"Je regarde toujours les matchs du Nigeria quand je peux, et je leur souhaite le meilleur et les soutiens jusqu'au bout._Mais j'ai vu comment l'Angleterre se transforme et je pense qu'à l'avenir, elle va faire de grandes choses. Je pense que j'ai bien fait de choisir l'Angleterre."

Vice-champion d'Europe en titre, il espère désormais remporter le trophée après lequel courent les Three Lions depuis 56 ans et le triomphe à domicile du Mondial 66.

Bukayo Saka n'oublie cependant pas le pays de ses ancêtres. Le mois dernier, l'ailier d'Arsenal a ainsi payé la facture de 120 enfants de Kano, la deuxième ville du Nigeria, pour qu'ils soient opérés de maladies graves comme des hernies et des tumeurs cérébrales.