Ethiopie : les enfants du Tigré défilent pour la paix

Les jeunes de Mekele, la capitale du Tigré ont pris part à un défilé pour la paix. Le carnaval "Paix pour tous" de Mekele a été organisé samedi 26 novembre par l'association de développement du Tigré (TDA) en collaboration avec le célèbre cirque Tigré.

Plus de trois semaines après le cessez-le-feu conclut entre le gouvernement éthiopien et les rebelles, tous espèrent voir un retour à la normale. Comme la réouverture des écoles de la région du nord de l'Ethiopie fermées depuis plus de deux ans. _"__Ce qui me rend heureuse c'est que s'il y a la paix je retournerai bientôt à l'école. Et les personnes déplacées retourneront chez elles. Les malades auront des médicaments. Il n'y aura plus de famine ni de mort_s.", explique Ruth Gebrehiwot, âgée de 9-10 ans.

Selon une étude du bureau de l'éducation du Tigré menée sur 91% des écoles de la région, entre novembre 2020 and September 2021, 88% des classes ont été endommagées par le conflit.

"Aucune nation dans le monde entier ne comprend mieux le coût__de la guerre et l'importance de la paix que les gens du Tigré, indique Tesfahun Hailemariam, directeur de l'association TDA, Alors quand, l'accord de paix sera concret dans la région, le siège et le blocus seront levés et le Tigré fera à nouveau partie du monde. Cet accord de paix, pour le Tigré et pour moi, signifie que les patients recevront des médicaments et qu'il n'y aura plus de souffrance ni de jours de faim. Nos enfants iront à l'école. Et il a bien d'autres avantages."

Depuis la signature de l'accord le 2 novembre, plusieurs convois humanitaires ont été acheminés. Néanmoins dans cette région peuplée de près de 6 millions de personnes, la paix reste fragile.

Citant des travailleurs humanitaires, l'agence AP rapportait le 26 novembre, de nouveaux pillages d'entreprises, propriétés privées, véhicules et des cliniques à Shire, une ville du nord-ouest, contrôlée par les forces du Tigré.