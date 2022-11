COP27 : les pays pollueurs interpellés pour leur usage des énergies fossiles

Plusieurs personnes s'étaient rassemblées vendredi en marge de la COP27 qui se tient à Sharm el-Sheikh en Egypte pour faire entendre leurs revendications.

Elles réclamaient aux plus gros pollueurs de payer pour les pertes et dommages que leurs fortes émissions de gaz à effet de serre causent à la planète et à plusieurs pays dans le monde. Les effets du changement climatique a fait remarquer Ina Maria Shikongo, activiste climatique et membre de l'organisation Fridays For Future n'affecte pas que le continent africain : nous devons arrêter l'extraction des combustibles fossiles non seulement pour les Africains, mais pour la planète entière et c'est ce que les gens doivent réaliser, ce n'est plus seulement un problème africain ou un problème du Sud global, c'est un problème qui affecte réellement l'humanité.

Selon les scientifiques du Global carbon project, les émissions de CO2 produites par la consommation d'énergies fossiles - pétrole, gaz ou charbon vont dépasser en 2022 leur niveau record, laissant à ce rythme qu'une chance sur deux d'éviter de dépasser un réchauffement de 1,5°C dans neuf ans.

Les émissions de CO2 d'origine fossile devraient augmenter de 1% par rapport à 2021, pour atteindre 36,6 milliards de tonnes, soit un peu plus que les niveaux de 2019 avant le Covid-19, selon leurs calculs.

Il s'agissait de l'une des nombreuses petites manifestations qui ont eu lieu pendant cette COP27.

Quelques incidents avaient été notés lors des premières journées de cette conférence sur le climat finalement, les protestations peuvent se tenir sans accroc. La COP africaine prendra fin le 18 novembre prochain.