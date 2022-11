Afrique du Sud : l'actrice Kim Engelbrecht nommée pour les Emmy Awards

Kim Engelbrecht, a commencé sa carrière très jeune, d'abord comme animatrice à la télévision publique sud-africaine avant de jouer pendant douze ans dans une série à l'eau de rose, Isidingo.

Elle est sélectionnée pour les International Emmy Awards, cérémonie de prix pour programmes télévisés dans la catégorie de meilleure actrice d'un drame.

Pendant le confinement, elle a tourné deux saisons de la série "Reyka" dans la région de l'est, où elle campait une profileuse de police qui traque un tueur en série redoutable opérant dans les champs de canne à sucre de cette zone tropicale de l'Afrique du Sud. À côté de sa carrière hollywoodienne, Kim apprécie de pouvoir travailler en Afrique du Sud.

C'est vraiment excitant de pouvoir simplement s'exprimer et jouer en tant qu'actrice. Je pense que la plupart des acteurs veulent travailler localement, tout en ayant la possibilité de travailler à l'étranger. J'ai donc beaucoup de chance de pouvoir le faire. Et je veux juste faire autant de projets que possible dit-elle.

Sa sélection fin septembre vaut à la comédienne de recevoir de nombreux contacts et scénarios. "Reyka" est aussi en lice pour un Emmy cette année, dans la catégorie des meilleures séries dramatiques. Après des rôles de qualité dont celui d'une femme multifacette et complexe, pour son prochain projet, elle envisage de s'essayer à la comédie.