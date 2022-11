Chine-Tanzanie : un partenariat stratégique global de coopération

La présidente tanzanienne, Samia Suluhu Hassan est en visite à Pékin. Ce jeudi, elle s’est entretenue avec son homologue chinois Xi Jinping.

Les deux chefs d'Etat ont annoncé l'élévation des relations Chine-Tanzanie au rang de partenariat stratégique global de coopération ; avec notamment la poursuite d’une dynamique d’échange et de dialogue de haut niveau ou encore une accentuation de la coopération dans le cadre de l'Initiative "la Ceinture et la Route".

Xi Jinping a assuré qu’il soutenait résolument les efforts de la Tanzanie visant à défendre sa souveraineté, sa sécurité et ses intérêts de développement. "La Tanzanie considère la Chine comme son vrai et meilleur ami et restera pour toujours un partenaire fiable de Pékin", a pour sa part affirmé Samia Suluhu Hassan. Elle est la première chef d'Etat africaine accueillie par la Chine depuis la clôture du 20e Congrès national du Parti communiste chinois fin octobre.