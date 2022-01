Le Maroc et la Chine scellent leur partenariat économique.

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Expatriés marocains, Nasser Bourita, et le vice-président de la Commission nationale du développement et de la réforme de Chine, Ning Jizhe, ont signé mercredi le plan de mise en œuvre conjoint de "Nouvelle route de la soie".

"Je saisis également l'occasion pour adresser mes félicitations au parti communiste chinois à l'occasion de la célébration de son centenaire. Ce n'est pas un hasard si la signature du 'Plan conjoint de mise en œuvre de « Nouvelle route de la soie ». Entre le Royaume du Maroc et la République populaire de Chine intervient comme l'une des premières, sinon la première, activité diplomatique de 2022." a déclaréNasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Expatriés marocains.

Cette convention vise à favoriser l'accès aux financements chinois prévus par l’initiative afin de réaliser notamment de grands projets au Maroc et de faciliter les échanges commerciaux.

Aux termes de cet accord, Pékin s’engage à encourager les entreprises chinoises à investir au Maroc.

"Tout d'abord, nous allons approfondir et perfectionner notre mécanisme de communication. Nous devons avoir une communication plus étroite et utiliser pleinement les plateformes de communication existantes. Nous pourrions établir une routine de consultation régulière, pour communiquer les difficultés, les obstacles et les goulots d'étranglement que nous rencontrons dans la mise en œuvre de ce plan. Nous devons nous assurer que le plan est exécuté de manière efficace et efficiente. " a expliqué Ning Jizhe, vice-président de la Commission nationale de développement et de réforme de la Chine.

Lancé en 2013, ce projet vise à améliorer les liaisons commerciales entre l’Asie, l’Europe et l’Afrique.

Outre la construction de ports, de voies ferrées ou encore d'aéroports, la priorité sera mise sur les actions liées au développement durable.