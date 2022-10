L'Africa Eco Race fonce sur Dakar

Plongée dans le Sahara avec la 14e édition de l'Africa Eco Race qui s'est élancée cette semaine de Monaco direction le Lac Rose au Sénégal. La caravane du rallye est arrivée mardi à Nador au Maroc et traversera ensuite la Mauritanie.

Une course qui rappelle le mythique Paris-Dakar mais qui se veut beaucoup plus sensible à l'écologie.

Ainsi les véhicules de l'organisation sont équipés de panneaux solaires tandis qu'une catégorie hybride a vu le jour cette année.

Le parcours a lui été dessiné en concertation avec les autorités, pour veiller à détériorer le moins possible les paysages traversés.

L'arrivée à Dakar est prévu le 30 octobre prochain.