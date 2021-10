Rallye du Maroc : un avant-goût du Dakar

La ville de Zagora, l' un des joyaux de le région de Drâa-Tafilalet, va lancer l'édition 2021 du Rally du Maroc.

La célèbre course automobile se dispute du 9 au 13 octobre dans le sud Marocain. Avant le grand départ ce vendredi, les pilotes se sont retrouvés pour les traditionnelles vérifications administratives et techniques. L'occasion pour le pilote KTM, l'Argentin Kevin Benavides, d'afficher ses ambitions avant de se lancer dans la course :

" Nous avons fait beaucoup de tests en Amérique car cette course est très importante pour nous. Elle va permettre de développer la moto et de poursuivre notre travail avec l'équipe. C'est essentiel si l'on veut avoir une moto compétitive pour le Dakar 2022."

Ce Rallye du Maroc, appelé anciennement rallye de l'Atlas, constitue une répétition grandeur nature pour le Dakar qui se déroulera en Arabie Saoudite en janvier prochain. Un objectif pour le pilote qatari, Nasser Al-Attiyah, vainqueur à trois reprises de la compétition :

"C'est agréable de se retrouver à nouveau ici en compagnie des autres concurrents. C'est un test pour tout le monde parce que c'est une course vraiment difficile, très formatrice."

Durant 5 jours les concurrents du rallye du Maroc vont parcourir plus de 2 000 km. M’Hamid sera la seule ville étape d'un tracé qui passera notamment par l'erg de Chegaga ou encore la vallée de Draa.