L'Angola tente de réduire sa dépendance au pétrole [Business Africa]

Pendant des années, le pétrole a été le moteur de l'économie angolaise. Le pays d'Afrique australe ne vend pratiquement rien d'autre.

Le brut représente 95 % des exportations de l'Angola. La hausse des prix du pétrole en 2022 a permis au pays de réduire sa dette publique à 56,5 % du produit intérieur brut cette année, contre 79,7 % en 2021 et 123,8 % en 2020.

Le pays a gagné 2,1 milliards de dollars grâce aux ventes de brut au cours du seul mois de mai.Mais Luanda est déjà passé par là et sait que les bons moments ne durent jamais. En 2021, l'Angola est sorti d'une longue récession provoquée par près de cinq années de faibles prix du brut.

Un récent rapport de la Banque mondiale évalue la croissance à 3,1 % cette année. Il prévoit une légère baisse de régime en 2023, avant de se stabiliser à 2,9 % en 2024. Pour les dirigeants du pays, trouver de nouvelles sources de croissance et d'emplois est une nécessité, sinon un autre ralentissement économique devient inévitable.Depuis son arrivée au pouvoir en 2017, le gouvernement du président João Lourenço a commencé à promulguer des réformes pour promouvoir l'investissement et stimuler la compétitivité.

Les autorités ont essayé d'orienter les investissements vers des secteurs tels que l'agriculture et l'industrie manufacturière, dans le but de réduire la dépendance excessive de l'Angola au pétrole. L'Angola entreprend également un vaste processus de privatisation pour se débarrasser des entreprises parapubliques inefficaces et déficitaires.

Premier producteur de pétrole en Afrique depuis juin, après avoir supplanté le Nigeria, l'Angola sait que la croissance durable ne viendra pas du pétrole, mais plutôt de la réduction de l'influence excessive de cette ressource sur l'économie. Antonio Henriques da Silva, est le président de l'Agence pour la promotion des investissements et des exportations de l'Angola. Il rejoint l'émission avec des idées sur la voie de la diversification de l'Angola.

Les entreprises luttent contre l'augmentation de la dette du Ghana

La Banque mondiale estime que la dette du Ghana atteindra 104 % de son PIB à la fin de cette année.Les agences de notation lui ont attribué le statut de "junk", ce qui en fait un risque d'investissement et de crédit.L'augmentation des taux d'intérêt, l'inflation et la faiblesse du cedi font que les petites entreprises se battent pour survivre.

L'Afrique de l'Est en tête du commerce intra-africain

Le Kenya, le Rwanda et la Tanzanie ont dominé la liste des pays qui ont rejoint la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) pour permettre le début des échanges commerciaux dans le cadre du bloc.

Le secrétariat du bloc a déclaré que jusqu'à présent, trois des huit pays qui ont préparé le terrain pour le commerce dans le cadre de Zlecaf sont d'Afrique de l'Est.

Dans le cadre de l'initiative de commerce guidé, les entreprises qui souhaitent commercer avec d'autres entreprises des États parties sont mises en relation.

Dans le cadre de cette initiative, le Kenya a exporté des piles et du thé au Ghana.

La Zlecaf est le plus grand marché unique depuis la création de l'Organisation mondiale du commerce.

Ce marché veut approfondir le commerce intra-africain. La Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) situe les exportations intra-africaines à 16,6 %, loin derrière les 68,1 % de l'Europe et les 55 % de l'Asie. Le commerce dans le cadre du bloc a démarré en 2021, mais les progrès ont été entravés par la pandémie.