Baisse de la consommation, défi pour la distribution [Business Africa]

Dans cet épisode de Business Africa : le CFAO consumer retail veut doubler son parc en Afrique d'ici 2024, l'occasion d'aborder l’état de la grande distribution dans ce contexte inflationniste; au Cameroun, les cultivateurs de l'igname de la région de l'Adamoua sont en quête de modernité ; au Kenya, l'agriculture urbaine se veut comme solution aux problèmes de pénuries alimentaires.

L’inflation des prix alimentaires mondiaux pèse sur le pouvoir d’achat des ménages africains toutefois, cela n’empêche pas la grande distribution de progresser en Afrique. Le CFAO consumer retail ambitionne d'ouvrir 23 magasins supplémentaires en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Cameroun.

Pour Jean-Christophe Brindeau, directeur Général du CFAO consumer retail "l'idée, c'est d'arriver à être non seulement un distributeur, mais aussi un acteur de l'évolution du modèle économique et industriel des pays dans lesquels nous nous trouvons."

L’agriculture urbaine offre une solution à la crise alimentaire

Dans une Afrique de plus en plus urbanisée et devant faire face à des pénuries alimentaires, l'agriculture urbaine émerge comme l'une des solutions à ces problèmes. Au Kenya, certains habitants optent pour des fermes urbaines comme moyen d’assurer leur sécurité alimentaire.

À Mbe, les cultivateurs veulent moderniser la culture de l'igname

Connu comme étant le bassin de production des ignames au Cameroun, l’or Blanc de l’Adamaoua approvisionne le marché locale camerounais et sous régional. Si les chiffres sur l’exportation ne sont pas encore connu à cause l’activité qui reste encore traditionnelle, les cultivateurs se sont associés et ont créé des coopératives afin de pouvoir moderniser et accroître les rendements.