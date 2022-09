Zimbabwe : une cité "intelligente" aux grandes ambitions

Le Zimbabwe a lancé les travaux de construction d’une cité ‘’ intelligente’’ à 26 kilomètres de Harare, la capitale.

La pancarte à l’entrée renseigne sur l’ambition des autorités zimbabwéennes : construire une ville futuriste, Zim City, présentée la nouvelle capitale du pays.

En juillet dernier, alors qu’il donnait le premier coup de pioche de l’ouvrage, Emmerson Mnagagwa ne faisait pas l’économie de la volonté de son administration à travers ce chantier de la démesure.

"Cette cité intelligente sera un élément clé qui apportera une valeur ajoutée à notre nouvelle ville ici. Le développement, dans le courant de l'année, de la ville intelligente sur 15 500 acres sera la ville la plus intelligente de notre région.", expliquait le président zimbabwéen.

Villas somptueuses, maisons de ville luxueuses, bureaux de haute technologie, et une tour commerciale de 15 étages, ce projet de 500 millions de dollars couvrira 2,5 millions de mètres carrés.

"L'investissement des Émirats arabes unis dans le projet de ville intelligente est tout à fait instrumental du point de vue du développement économique. Nous nous attendons bien sûr à ce que les entreprises, les entreprises locales, bénéficient de cette création d'emplois et du développement d'une infrastructure de base. Je pense que nous constatons un énorme manque d'infrastructures au Zimbabwe et nous pensons que ce type d'investissements nous permettrait d'atteindre les objectifs de notre vision 2030, à savoir devenir une nation à revenu intermédiaire.", explique Batanai Matsika, responsable de la recherche, Morgan & Co.

Les flux d'investissements directs étrangers ont baissé à 194 millions de dollars en 2020, contre 745 millions de dollars en 2018, avant le début du COVID-19.