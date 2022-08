"Honk for Jesus", une comédie sur les écrans le 2 septembre

Pour son premier film depuis la fin de This is Us, Sterling K. Brown incarne Lee-Curtis Childs dans la nouvelle comédie Honk for Jesus, Save your soul. Le film raconte l'histoire du pasteur d'une méga-église qui tente de se relever après des scandales.

Pour montrer leur bonne foi, avec sa femme Trinity, ils décident de communiquer sur leurs actions dans un documentaire. S'il est conscient que son film suscitera la polémique, Sterling veut croire que les gens comprendront le message.

"Je veux dire, nous allons toucher... Il y aura des gens qui ne seront pas tout à fait satisfaits du film. Je pense que nous sommes préparés à cela. Tant que la conversation peut encore avoir lieu. Vous comprenez ce que je veux dire ? Comme il y a des choses, tout est censé évoluer et changer et grandir et devenir la meilleure version. Je pense que si les gens sont encore ouverts à dire : "J'ai ri, j'ai vu des aspects de moi que j'ai appréciés et aimés et des aspects que je pense pouvoir améliorer". Vous savez, vous n'avez pas besoin de tout aimer à ce sujet tant que la conversation est possible'' souligne-t-il.

Aux côtés de Brown, la talentueuse comédienne Regina Hall dans le rôle de Trinity Childs, la première dame de cette importante église baptiste du Sud des Etats-Unis. Elle tente d'aider son mari Lee Curtis à rehausser l'image de sa communauté. Hall s'est construit une belle carrière d'actrice en utilisant ses talents de comédienne, et fait montre de ses atouts dans ce film.

"Non, je pense qu'il s'agit simplement d'un moment de notre société où les gens sont ouverts à ce que l'église évolue sur certaines des choses qu'elle croyait auparavant. Il s'agit de demander aux gens, qui créent maintenant des relations plus personnelles, de décider ce qui leur semble honnête et vrai, par opposition à ce qui nous a été endoctriné, explique-t-elle.

Ce film a été produit par Daniel Kaluuya et Jordan Peele. De plus, deux jeunes réalisatrices Adamma Ebo et sa sœur jumelle ont apporté leur touche à cette comédie.