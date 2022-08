Maroc : nettoyer son véhicule à sec, une solution à la pénurie d'eau.   -  

Le Maroc est en proie à une sécheresse historique. La pénurie d’eau entraîne de plus en plus de restrictions. Depuis début août, laver sa voiture avec de l’eau portable est désormais interdit dans le Royaume. À Casablanca, les autorités durcissent les contrôles dans les stations de lavage et les poussent à fermer. Seuls les établissements utilisant de l'eau de puits font pour l'instant exception.

Le nettoyage à sec est donc devenu une priorité. Cette alternative, solution écologique et surtout très économique est proposée notamment par la société Ewash.

"Le concept d’Ewash est de démocratiser le lavage sans eau, grâce à des produits professionnels. Techniquement, nous utilisons un peu d’eau pour les mélanges, mais on économise en moyenne 150 litres d’eau par lavage. Une consommation Ewash, c’est à peu près 35 cl d’eau. En termes d’image, c’est la petite bouteille d’eau que l’on donne avec le café. La quantité d’eau utilisée pour un lavage classique chez Ewash permet de laver 400 voitures", explique Omar Bouziane, fondateur de Ewash.

L’engouement pour ce type de lavage commence à être significatif pour de nombreux Marocains conscients que le risque hydrique est extrême.

"C’est ma sixième expérience de lavage sans eau et je suis toujours satisfait du résultat. À l'heure actuelle, avec la pénurie d'eau, je suggère à tout le monde de faire la même chose", dit Karim, un client d'Ewash.

Outre développer un service répondant aux défis climatiques, la start-up Ewash affiche l'ambition de se développer partout au Maroc, et même ailleurs, notamment au Sénégal.