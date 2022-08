RDC : Kinshasa accueille le sommet de la SADC

Le sommet des chefs d’Etat de la SADC, la Communauté des Etats d'Afrique Australe, s’est ouvert à Kinshasa sur le thème de la promotion de l’agro-industrie et des ressources minières. Une dizaine de dirigeants étaient présents comme le Zimbabwéen Emmerson Mnangagwa, le président du Malawi Lazarus Chakwera, ou encore le roi Mswati 3 du royaume d’Eswatini.

Si l’événement s’est tenu dans la capitale congolaise, c’est parce que le Président Félix Tshisekedi prend les commandes de l’organisation pendant 1 an. Parmi les défis de sa gouvernance, il y a les questions économiques et de sécurité avec notamment la force d’intervention rapide de la SADC qui est actuellement déployée au Mozambique pour lutter contre le terrorisme et dont le mandat vient d’être prolongé pour 3 mois.

La SADC est le plus grand organe régional en Afrique, et regroupe actuellement 16 pays, dont la RDC qui a rejoint l’organisation il y a quelques mois.