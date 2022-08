Racisme : le genou à terre pas systématique en Premier League

Les joueurs de la Premier League ne mettront plus un genou à terre avant le coup d'envoi de chaque match de football en signe de solidarité contre le racisme mais le feront à "des moments significatifs", ont-ils annoncé mercredi.

"Nous avons décidé de sélectionner des moments significatifs pour mettre un genou à terre au cours de la saison afin de souligner notre unité contre toutes les formes de racisme et ce faisant, nous continuons à faire preuve de solidarité pour une cause commune", ont déclaré les capitaines de Premier League dans un communiqué de l'instance.

"Nous restons résolument déterminés à éradiquer les préjugés raciaux et à créer une société inclusive dans le respect et l'égalité des chances pour tous", ont-ils ajouté.

Les joueurs de Premier League avaient pris l'habitude de mettre un genou à terre avant les rencontres depuis que George Floyd, un homme noir, avait été tué par un policier blanc aux États-Unis en 2020.

Les capitaines de Premier League se sont mis d'accord pour que les équipes mettront un genou à terre pour les premiers matches de la saison de ce week-end, pour les matchs dédiés à la campagne "Pas de place pour le racisme" en octobre et mars, lors du Boxing Day, lors des derniers matches tour de la saison et lors des finales de la FA Cup et de la League Cup.