Football : Jules Koundé présenté par Barcelone

Le défenseur international français Jules Koundé a signé lundi un contrat de cinq ans avec le FC Barcelone. Il est la cinquième recrue du Barça, auteur cet été d'un recrutement XXL.

Présenté au centre d'entraînement Joan Gamper, l'international français (11 sélections) de 23 ans a coûté 50 millions d'euros, avec 10 millions de bonus, au géant catalan. Sa clause de résiliation s'élève à 1 milliard d'euros.

"Je suis très content, très fier. J'arrive dans un grand club, un club ambitieux, et moi aussi j'arrive avec de l'ambition", a rassuré Koundé qui évoluait depuis 2019 au FC Séville.

"L'entraîneur a joué un grand rôle dans mon arrivée ici, on s'est parlé plusieurs fois, son discours m'a beaucoup plu, les discussions étaient très fluides, nous portons le même regard sur le football", a-t-il poursuivi à propos de son nouvel entraîneur Xavi.

"J'espère faire de mon mieux et obtenir le plus de temps de jeu possible pour pouvoir jouer un rôle majeur dans ce club", a ajouté le Franco-béninois.

Depuis le coup d'envoi du mercato, le Barça a recruté l'Ivoirien Franck Kessié (AC Milan), le Danois Andreas Christensen (Chelsea), arrivés libres, et surtout le Brésilien Raphinha (Leeds) et le Polonais Robert Lewandowski (Bayern Munich), recrutés respectivement pour 70 M et 50 M EUR.