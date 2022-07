L'euro entraine le franc CFA dans sa chute [Business Africa]

Dans cette nouvelle édition de Business Africa : l'euro a eu une valeur inférieure à celle du dollar, entraînant ainsi le franc CFA dans sa chute ; recettes record de 1,4 milliard de dollars pour les exportations de café sur l'année fiscale écoulée en Éthiopie ; et la fracture numérique se réduit en Afrique centrale grâce au projet Central African Backbone (CAB).

Avec la régression de l'euro depuis le 5 juillet face au dollar américain, la monnaie européenne atteint son niveau le plus bas depuis son introduction en 2002. Cet effondrement fait craindre un climat économique difficile aux 14 pays de la zone CFA, lié à l’euro par une parité fixe.

Le projet "Central African Backbone" se concrétise

Le Congo et le Cameroun sont désormais interconnectés par un réseau de fibre optique réalisé dans le cadre du projet Central African Backbone, financé par la Banque africaine de développement.

Le projet CAB approuvé en 2012 par les chefs d’État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC) vise à connecter les pays de la sous-région à une infrastructure télécoms à haut débit. Dans le cadre de ce projet, la RCA devait s’interconnecter au Cameroun et au Congo. Le Cameroun doit s’interconnecter au Gabon et au Tchad.

Exportation de café : l'Éthiopie bat son record

Le gouvernement éthiopien a dévoilé des recettes record de 1,4 milliard de dollars issus des exportations de café au cours de l'année fiscale éthiopienne 2021/2022. Ce revenu a dépassé l'objectif fixé pour l'année budgétaire, à savoir un peu plus d'un milliard de dollars.

Dans l'optique d'exploiter tout le potentiel de son secteur du café, le gouvernement a lancé une stratégie de développement du café sur 15 ans.