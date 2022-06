Taiwo Awoniyi, le Super Eagle prend son envol

Taiwo Awoniyi est devenu cette semaine le transfert le plus cher de l'histoire de Nottingham Forest (20,5 M€). L'international nigérian va enfin découvrir la Premier League à 24 ans.

Sacré champion du monde U17 en 2013 aux côtés de Kelechi Iheanacho(Leicester City), il aura connu les mêmes difficultés que le meilleur joueur de ce Mondial à confirmer une fois arrivé en Europe.

Acheté par Liverpool quand son coéquipier rejoignait Manchester City, il n'a jamais porté les couleurs des Reds. Et si Iheanacho a fini par se faire une place dans l'élite anglaise (167 matches, 37 buts), lui a dû s'exiler, rebondir ailleurs pour mieux revenir.

Six prêts en six ans, en Allemagne (FSV Francfort, Mayence), en Belgique (Mouscron, Gent) et aux Pays-Bas (NEC), ont été nécessaires pour tailler un diamant brut découvert par l'ancien Super Eagle Seyi Olofinjana.

Souvent comparé au taureau de Kaduna, Rashid Yekini, le meilleur buteur de l'histoire du Nigéria, Taiwo Awoniyi n'aura jamais sa chance avec Liverpool. Impossible de se faire une place au milieu des stars Mohamed Salah, Sadio Mané, Luiz Firmino ou Divock Origi.

La saison dernière, l'Union Berlin accepte de débourser 8,5 millions d'euros pour s'assurer définitivement ses services.

Le joueur formé à l'Imperial Academy d'Odogbolu va totalement justifier cet investissement en inscrivant 15 buts en Serie A, offrant ainsi une qualification historique en Europa League au club de la capitale allemande.

Mission accomplie pour Taiwo Awoniyi qui va donc pouvoir réaliser son rêve en portant désormais les couleurs du promu Nottingham Forest, fraîchement promu dans l'élite anglaise.

Nul doute qu'il a déjà coché la date du 22 octobre prochain : les Reds de Jürgen Klopp viendront lui rendre visite au City Ground, son nouveau jardin.