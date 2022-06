Guinée : Paul Pogba participe à un match caritatif à Conakry

Paul Pogba, l'international français a participé mercredi à un match de charité en Guinée, le pays d'origine de ses parents.

Il a été accueilli au stade Général Lansana Conté à Conakry par le président de la transition le colonel Mamady Doumbouya et des milliers de supporters.

L’événement a réuni d'anciennes gloires du football , dont le Sénégalais El Hadji Diouf, l'Ivoirien Fodé Mansaré, ou encore le sélectionneur guinéen Kaba Diawara.

"Très heureux d'être ici, très heureux de les voir, honnêtement ça fait chaud au cœur, ça montre le soutien qu'ils ont encore pour moi, et pour les Guinéens, et ça fait vraiment plaisir à voir" a précisé le milieu de terrai de Manchester United.

"C'est toujours bon d'être ici, je pense que pour moi il n'y a pas de Sénégal, pas de Guinée. Je crois qu'aujourd'hui nous devons être panafricains et être là pour l'Afrique. Aujourd'hui la Guinée a besoin de nous, nous devons répondre en tant que dignes fils de l'Afrique. Et je crois que nous devons donner main dans la main, et c'est comme ça que nous allons construire notre Afrique" a ajouté El Hadji Diouf, ancien footballeur international sénégalais.

Vêtu d'une tenue traditionnelle, le champion du monde a défilé dans toute la ville accompagné par la foule dès son arrivée à Conakry mardi.

Son séjour en Guinée est organisé par l'association "48 heures pour la Guinée", qui lutte pour un meilleur accès à l'eau, à la santé et à l'éducation dans le pays.