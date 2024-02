Qatar : le "Match for Hope" récolte 8,85 millions de dollars

Après avoir accueilli la Coupe d'Asie des nations de football en 2023, le stade Ahmad Bin Ali au Qatar a accueilli le match de football caritatif "Match for Hope", le 23 février.

La Fédération de football du Qatar et la plateforme culturelle Q-Life ont organisé l'événement avec plusieurs légendes du football afin de collecter des fonds qui seront reversés à la Fondation Education Above All (EAA) qui œuvre pour l’éducation.

Elle se servira de l’argent récolté pour financer ses projets en Palestine, au Mali, au Rwanda, en Tanzanie, au Pakistan et au Soudan.

Les légendes du football présentes étaient Roberto Carlos, Ricardo Kaka, Claude Makelele, Didier Drogba, David Villa et Eden Hazard.

Pour attirer le plus de monde, les vidéastes Chunkz et AboFlah ont été choisis comme capitaines des équipes pour le tournoi. Le match amical s'est terminé sur un score de 7 à 5 pour les Chunkz.

Pour Aboflah, ce match permet de "réunir des créateurs et des légendes du football du monde entier pour collecter des fonds en faveur d’une cause importante qui soutient les enfants dans le besoin".

L'initiative qui a récolté plus de 8,85 millions de dollars, va au-delà du sport et vise à tirer parti de l'héritage de la Coupe du monde de la FIFA du Qatar de 2022 pour promouvoir la paix et l'éducation.