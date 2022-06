Ligue de diamant : l'Afrique brille à Rabat

Le local Soufiane El Bakkali a enflammé le meeting de Ligue de diamant de Rabat dimanche en remportant le 3 000 m steeple, dernière course de la soirée.

Le champion olympique a offert un nouveau duel de haute volée face à son dauphin de Tokyo, l'Ethiopien Lamecha Girma. Calé dans la foulée de Girma, le Marocain a pris le dessus dans le dernier tour et profité du travail de son concurrent pour réussir un chrono très rapide de 7 min 58 sec 28/100e et être chaudement félicité par les supporters et officiels locaux.

El Bakkali a ainsi chipé la meilleure performance mondiale de la saison à Girma, qui venait de réussir 7 min 58 sec 68/100e mardi à Ostrava, et a de nouveau bouclé la course en moins de 8 minutes dimanche (7:59.24).

Depuis 2015, personne d'autre que ces deux athlètes n'est descendu sous les huit minutes sur 3 000 m steeple, la marque du très haut niveau mondial.

La course de dimanche a également marqué le retour parmi les meilleurs du double champion du monde en titre kényan Conseslus Kipruto, 4e en 8 min 12 sec 47/100e, qui n'avait plus réussi une course de très haut niveau depuis 2019. L'Ethiopien Hailemariyam Tegegn le prive d'un podium.

Sur la piste de Rabat, joli succès sur 800 m pour le Kényan Emmanuel Wanyony, plus rapide que le Botswanais Nijel Amos.

Le vice-champion olympique américain Kenny Bednarek a gagné le 200 m en 20 sec 21 (+2 m/s de vent), devançant le Sud-Africain Luxolo Adams et l'Italien d'origine nigériane Eseosa Fostine Desalu.

La championne olympique jamaïcaine Elaine Thompson-Herah est restée invaincue cette saison avec un chrono de 10 sec 83/100e sur 100 m (+0,3 m/s de vent). Elle devance la sprinteuse ivoirienne Marie-Josée Ta Lou.

La Kényane Mercy Cherono s'impose sur 3 000 m, l'Ethiopienne Medina Eisa se hisse sur la troisième marche du podium marocain.

Enfin triplé éthiopien sur le 1 500 m féminin : Hirut Meshesha l'emporte devant ses compatriotes Freweyni Hailu et Axumawit Embaye.

Avec 12 médailles, l'Afrique a brillé pour cette étape marocaine. De bon augure à six semaines des Mondiaux de Eugene (14-25 juillet).