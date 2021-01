Athlètisme : Soufiane El Bakkali, cap sur Tokyo

Quel que soit le temps, impossible de manquer l'entraînement. Avec une année 2020, parsemée de confinements et de restrictions liés à la pandémie, les athlètes doivent mettre les bouchées doubles pour être prêts pour les compétitions internationales. Testé lui-même positif à la Covid-19, la star marocaine du demi-fond Soufiane El Bakkali a vu sa saison bousculée.

"Tout le monde sait que 2020 a été une année très difficile pour les athlètes marocains et internationaux. Mais on a eu un petit mieux avec la reprise des compétitions et des courses. La bonne nouvelle a été le retour des Jeux Olympiques, qui se tiendront officiellement en 2021. On les attends, mais c'est toujours ambigu avec la pandémie qui continue", explique Soufiane El Bakkali, dans son centre d'entrainement à Ifrane.

Vice-champion du monde à Londres en 2017 puis vice-champion d'Afrique l'année suivante, le spécialiste du 3 000 m steeple s'entraîne dur dans les montagnes de l'Atlas et n'oublie pas son rêve d'accéder aux sommets de l'athlétisme. "Mes ambitions sont celles de n'importe quel athlète qui rève de gagner des compétitions internationales, les Jeux ou les championnats du monde. J'ai commencé à réaliser ces ambitions que j'avais en moi depuis des années, en remportant plusieurs compétitions. Mon rêve ce serait de gagner une médaille aux prochains Jeux !" affirme El Bakkali.

Les prochains Jeux Olympiques devraient se tenir à Tokyo fin juillet 2021. A 24 ans, Soufiane El Bakkali fait partie des grands favoris et pourrait peut être enfin connaître le sacre sur le toit du monde. Mais avant d'y arriver, le marocain devra faire face aux coureurs kenyans et éthiopiens, spécialistes de la discipline.