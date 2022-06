CAN 2023 : lancement réussi pour les Ivoiriens

Débuts réussis pour le nouveau sélectionneur ivoirien Jean-Louis Gasset. Les Eléphants ivoiriens ont entamé leurs éliminatoires de la CAN 2023 par une victoire sur la Zambie à Yamoussoukro (3-1).

Malgré une nette domination et une frappe sur la barre de Max Gradel, les Ivoiriens ont dû attendre plus d'une heure avant de faire la différence.

Tout s'est joué sur deux corners du même Gradel, le premier, cafouillé, a finalement terminé en but sur un jaillissement de Serge Aurier (67e), le second a lui été repris d'une tête puissante par Christian Kouamé (76e).

Le milieu du PSV Ibrahim Sangaré ajoutait un troisième but en fin de rencontre (88e), juste avant que Patson Daka ne sauve l'honneur pour les Zambiens dans les arrêts de jeu (90+3e).

Déjà qualifiés en tant que pays-hôte, les Eléphants prennent la tête du groupe H en compagnie des Comores, vainqueurs du Lesotho (2-0, buts de Youssouf Mchangama et Bendjalloud Youssouf).

Le Burkina profite du faux pas togolais

Dans les autres matches de la soirée, à noter le nul des Eperviers du Togo contre le modeste Eswatini (2-2). Les Togolais menaient tranquillement cette rencontre grâce à un but d'Euloge Placca (20e) mais se sont fait rejoindre à deux reprises dans les cinq dernières minutes, même après le but de la délivrance de l'inévitable Kodjo Laba.

Le Burkina Faso prend donc seul la tête du groupe B, à la faveur de sa victoire sur le Cap-Vert (2-0).

Tout s'est joué en seconde période avec l'ouverture du score d'Hassane Bancé à l'heure de jeu et le second but signé Dango Ouattara en toute fin de rencontre.