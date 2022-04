CAN 2023 : le tirage des Éliminatoires

Le Sénégal a décroché en février la toute première Coupe d'Afrique des Nations de son histoire. Un trophée convoité pendant de longues années et qu'il faudra remettre en jeu dès le mois de juin prochain avec le début des éliminatoires de la prochaine CAN qui se déroulera en Côte d'Ivoire **(23 juin-23 juillet 2023).**

Le tirage au sort des 12 groupes qualificatifs pour l'évènement avait lieu ce mardi soir en Afrique du Sud, 48 équipes sur la ligne de départ dont la moitié obtiendra son billet pour la phase finale.

Les Lions de la Teranga sont tombés dans le groupe L en compagnie des Ecureuils du Bénin, du Rwanda et du Mozambique.

Les Ivoiriens ont hérité du groupe H. Les Eléphants aborderont cette campagne qualificative détendus puisqu'ils sont d'ores et déjà assurés de participer à leur propre CAN. Face à eux, la révélation du dernier tournoi, les Comores, mais aussi et surtout la Zambie, dix ans après la défaite en finale face aux Chipolopolos d'Hervé Renard.

Les Lions Indomptables du Cameroun pourront préparer leur participation au mondial qatari avec des affrontements prévus face aux modestes Kenya, Namibie et Burundi

Le Burkina Faso sera dans le groupe du Togo, la Guinée avec les vice champions d'Afrique égyptiens.

Enfin, l'Algérie, tombée de son trône au Cameroun, affrontera la Tanzanie, le Niger et l'Ouganda.