CAN 2023 : le Sénégal se prépare à affronter le Rwanda

Le Rwanda s'est entraîné lundi à Dakar en vue d'un match de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations contre le Sénégal.

Le match au Stade Olympique de Diamniadio opposera le Rwanda, qui ne s'est pas qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations depuis 2004, à une équipe du Sénégal qui a remporté la dernière édition de la compétition en février de cette année.

"Quand on regarde les caractéristiques de ce match, on peut imaginer que le Sénégal est supérieur mais nous sommes en fin de saison et nos corps sont fatigués. A la fin du dernier match, j'ai senti que mes joueurs étaient fatigués, donc c'est à nous d'aborder ce match avec beaucoup de professionnalisme, de rigueur et d'humilité et surtout la confiance et l'ambition que nous nous sommes données depuis le début. C'est-à-dire de gagner nos matchs à chaque fois que nous sommes sur le terrain et d'obtenir le meilleur résultat possible" a déclaré Aliou Cissé, entraîneur du Sénégal.

Jeudi dernier, le Rwanda a fait match nul 1-1 avec le Mozambique, pays hôte, lors de son premier match de la phase de qualification. Le scénario de mardi face ux Lions de la teranga, leader du groupe L avec 3 points, s'annonce plus compliqué pour les Amavubi.

"Nous devons nous concentrer sur toute l'équipe du Sénégal. Le Sénégal est une équipe très forte, comme je l'ai déjà dit. C'est l'une des meilleures, en Afrique et probablement l'une des meilleures au monde. Et pas uniquement grâce à Sadio Mane, mais par ce qu'ils ont une bonne équipe et de bons joueurs en général. Donc nous devons nous concentrer sur toute l'équipe, et pas sur un seul joueur" a précisé Carlos Alos, entraîneur du Rwanda.

Le Sénégal, quant à lui, a entamé sa campagne de manière victorieuse samedi, Sadio Mané ayant réussi un triplé lors de sa victoire 3-1 sur le Bénin.