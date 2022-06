Soudan : appel au départ de l'émissaire de l'ONU

Des centaines de soudanais se sont rassemblés mercredi devant la mission des Nations unies dans la capitale, Khartoum, pour demander le départ de l'émissaire de l'ONU Volker Perthes.

Parmi Les manifestants, des partisans de groupes islamistes critiques des efforts déployés par l'envoyé de l'ONU pour résoudre la crise politique dans le pays .

"Volker doit partir aujourd'hui, avant demain. S'il ne le fait pas, nous le ferons partir de force. Nous ne négocierons pas, n'écrirons pas de rapports ou de discours [à l'ONU]. Ce sera par la force, par la force directe."

"Volker est venu impliquer des partis [des Forces de la liberté et du changement] dans la société soudanaise. La société soudanaise est opposée à ces partis. Ces personnes travaillent pour leur propre bénéfice, et leur travail implique l'exclusion et la vengeance. Nous n'arrêterons pas, et nous ne nous calmerons pas tant que les problèmes au Soudan ne seront pas résolus par les Soudanais"

Les rassemblements ont eu lieu alors que le Conseil de sécurité de l'ONU envisage de prolonger le mandat de la mission au-delà du 3 juin.

Beaucoup accusent l'émissaire d'ingérence dans les affaires intérieures du Soudan.

La mission de l'ONU, ainsi que l'Union africaine et le bloc régional IGAD, ont fait pression pour faciliter des pourparlers inter-Soudanais pour résoudre la crise.