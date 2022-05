Ligue des Champions : finale sous haute tension

Une finale de gala ce soir à Casablanca entre le club local du Wydad et le double champion d'Afrique en titre, le Al Ahly égyptien. La rencontre se jouera à guichets fermés et tout a été mis en place pour ne pas revivre le chaos du quart de finale entre le Raja, l'autre club de Casa, et Al Ahly, déjà.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino et celui de la CAF, Patrice Motsepe seront présents au stade Mohamed V. Ils assisteront à une finale de rêve entre les deux meilleures formations du continent africain de ces dernières années.

La désignation de l'enceinte marocaine a fait couler beaucoup d'encre ces dernières semaines, principalement en Egypte. Al Ahly est allé jusque devant le TAS, le Tribunal Arbitral du Sport pour contester cette décision qui laisse un énorme avantage à son adversaire.

L'engouement dans la capitale économique du Maroc est énorme et on peut s'attendre à voir une foule immense converger vers le stade.

Les 45 000 places mises en vente ont trouvé preneur en quelques heures et l'Afrique ne compte pas offrir au monde le même spectacle affligeant que l'Europe samedi à Paris. La finale de la Ligue des Champions de l'UEFA a dû être retardée de près d'une heure à cause d'une affluence exceptionnelle de supporters munis de faux billets ou bien décidés à assister au choc Liverpool-Real Madrid sans précieux sésame en leur possession.

Le précédent Raja-Al Ahly...il y a tout juste un mois

A Casablanca, un dispositif spécial a été mis en place pour accompagner l’avant, le pendant et l'après match et assurer un accès et une sortie fluide au stade.

5 000 policiers ont été mobilisés pour éviter de revivre le scénario du mois dernier ou des supporters marocains avaient pris d’assaut ce même stade de Casablanca avant le quart de finale de la C1 entre l'équipe locale du Raja et le club cairote d'Al Ahly, déjà.

Des vagues de supporters avaient grimpé de hautes clôtures pour accéder au complexe sportif Mohammed V.

"La mauvaise gestion de l'accès au stade a failli provoquer un désastre humanitaire", avait commenté de son côté le site sportif Botola.

Plus de deux heures avant la rencontre, le stade Mohammed V, d'une capacité de 67.000 places, était déjà quasi plein, selon des images partagées par des supporters sur Twitter.