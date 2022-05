Palestine : funérailles d’État pour la journaliste Shireen Abu Akleh

Elle était l’une des leurs, et les Palestiniens ont tenu à lui rendre hommage. Une cérémonie officielle a eu lieu à Ramallah en Cisjordanie, pour la journaliste Shireen Abu Akleh, tuée par balle lors d'une opération de l’armée israélienne en Cisjordanie.

L’événement s'est tenu au siège de l'Autorité palestinienne, en présence du président Mahmoud Abbas. Son frère, Antoun Abu Akleh, est encore sous le choc de sa mort tragique.

"Pour tous les Palestiniens, Shireen était une sœur. Ce qui s'est passé aujourd'hui ne peut être passé sous silence. Le peuple palestinien se tient avec elle et avec nous, elle ne sera pas oubliée et est la plus grande preuve de la présence du peuple palestinien sur sa propre terre. Je remercie tout le monde et tous ceux qui nous ont aidé" explique-t-il.

Juste après sa mort, le Premier ministre israélien Naftali Bennett a suggéré qu'elle avait "probablement" été tuée par un tir de combattants palestiniens. Mais plus tard, Israël a affirmé ne pas écarter que la balle ait été tirée par ses propres soldats. Les funérailles de la journaliste palestinienne auront lieu ce vendredi dans une église de Jérusalem, ville où elle avait grandi.