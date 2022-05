Ouganda : les secrets d'un tourisme résilient [Business Africa]

Niché sur une île dans les eaux du Nil, l'île malawite Whitehorse est une destination très spéciale avec sa verdure et ses cottages au toit de chaume. Il a été élu cette année deuxième hôtel le plus instagrammables du monde par le site RIS Traveler Advisor.

Alors que la pandémie avait mis fin aux voyages internationaux, les Ougandais ont découvert des merveilles près de chez eux. Avec ses dix parcs nationaux, la région abrite une grande variété d'attractions touristiques, comme les safaris, pour inciter les Ougandais à passer des vacances chez eux.

Le gouvernement affirme qu'il fait activement la promotion des parcs et de la faune. L'un des principaux obstacles pour les Ougandais est le coût de la visite de ces lieux. Le gouvernement a donc autorisé une plus grande concurrence dans le but de faire baisser les prix.

L'essor du secteur du tourisme contribue également à endiguer le chômage, qui a grimpé en flèche pendant les périodes d'isolement dues à la pandémie.