Zambie : le covoiturage en plein boom [Business Africa]

En Zambie, l'arrivée d'un nouvel acteur dans le secteur du covoiturage a provoqué quelques bouleversements. Alors que les clients adorent l'application russe Yango pour son prix abordable, la société locale Hollando, qui détient le monopole du secteur depuis quatre ans, est inquiète.

Yango devient de plus en plus populaire à Lusaka, la capitale de la Zambie. Seulement un mois après son lancement dans le pays, le service russe de covoiturage s'est implanté dans le quotidien des Zambiens.

Yango est un service de covoiturage présent dans plus de 600 villes de 17 pays d'Europe, d'Asie centrale, du Moyen-Orient et d'Afrique. Après la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Cameroun et le Sénégal, la Zambie devient le cinquième pays africain à disposer du service.

Jusqu'à présent, la plateforme s'est associée à plus de 1 000 véhicules et 11 sociétés de transport dans ce pays d'Afrique australe. Pour les chauffeurs Yango, et bien plus qu'une application mobile, c'est une bouée de sauvetage et même une bonne source de revenus.