Un centre équestre démocratise l'équitation en Ouganda

L’équitation est un sport importé en Ouganda, mais le nombre de personnes qui montent à cheval augmente lentement.

L'une des aficionados qui encouragent ce jeu est la championne équestre d'origine néo-zélandaise Natalie McComb.

"Certains d'entre eux n'avaient jamais vu de chevaux, aucun d'entre eux n'avait jamais monté, alors nous avons enseigné à tout le monde - à tout notre personnel - dès le début, comment prendre soin de ces animaux étonnants, les dresser et les monter." a déclaré l'athlète, directrice du centre équestre le Nile Horseback Safaris.

Ici, à Nile horseback safaris, tout le monde est le bienvenu, les jeunes et les moins jeunes, les apprentis comme les cavaliers d'élite.

Saida Athman s'est récemment intéressée à l'équitation et sr réjouit de cette activité :

"J'aime la nature, pour commencer, et le cheval est un très bel animal et il se connecte si bien avec les humains. Alors j'ai voulu essayer".

Pour monter à cheval pendant 30 minutes, on part avec 20 dollars, mais il faut accumuler des heures de pratique pour apprendre les bases.

"La première étape est le trot mais vous pouvez faire du galop sans trotter. Donc si vous montez à cheval cinq fois, vous apprenez à savoir comment monter un cheval" a expliqué le guide Jeremiah Tumukunde.

Au cours des balades du centre, les personnes à cheval ont l'occasion de traverser le Nil.

Un cheval peut offrir de nombreuses formes d'activités, mais très peu d'Ougandais maîtrisent l'équitation. Il faudra du temps pour le développer en tant que sport, surtout parce que c'est cher et qu'il y a très peu de chevaux pour répondre à la demande de ceux qui seraient intéressés.

"Et à cause du joli climat de l'Ouganda, ce n'est pas non plus quelque chose auquel les chevaux sont habitués, donc nous devons faire très attention aux soins des chevaux. Les chevaux coûtent cher. Ils sont chers à l'achat, chers à nourrir et tout l'équipement doit venir de l'étranger car évidemment rien n'est fabriqué dans le pays. C'est un sport très spécialisé." a dit Natalie McComb, directrice du centre.

Certains de ces chevaux se sont rendus au Kenya pour des compétitions internationales. L'association équestre récemment créée tente d'organiser la discipline et d'encourager la participation, mais pour l'instant, seuls ceux qui ont l'argent et le temps peuvent pratiquer l'équitation.