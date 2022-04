Afrique du sud : les inondations mettent en lumière la crise du logement

Les inondations meurtrières en Afrique du Sud mettent en lumière la crise du logement. La communauté des quartiers informels d'eNkanini à Durban est l'une des zones dévastées par les récentes inondations qui ont endommagé 87 maisons et en ont emporté d'autres.

Thulisile Ntobela vivait autrefois dans un appartement, mais lorsque son loyer a augmenté de 25 %, cette mère de cinq enfants au chômage n'a plus pu se le permettre et a déménagé. Elle a trouvé un terrain vague à Durban et y a construit une cabane.

"C'est pour cela que nous avons déménagé ici, nous ne payons pas de loyer. Vous construisez simplement votre maison et vous restez", dit-elle.

La sienne fait partie des 87 maisons qui ont disparu en quelques secondes lorsque le sol, sursaturé par les eaux de crue, s'est effondré dans le quartier informel d'eNkanini, situé au sommet d'une colline dans le centre de Durban.

"J'avais tellement peur à ce moment-là. Je tenais mon bébé dans mes bras. Les gens criaient", se souvient la jeune femme de 31 ans, portant son plus jeune enfant, un garçon de huit mois.

Autrefois couverte d'arbres, la colonie d'eNkanini formée en 2016 est désormais parsemée de centaines de cabanes, certaines peintes de couleurs vives. Selon les statistiques gouvernementales de 2019, près de 13 % des 59 millions de Sud-Africains vivent dans des cabanes, appelées localement "quartiers informels".

L'héritage de l'apartheid

Le problème des sans-terre remonte à l'époque de l'apartheid, qui a ségrégé les Africains noirs et les personnes de couleur, les empêchant de posséder des terres, a déclaré Sbu Zikode, responsable de l'organisation de défense de la terre et du logement Abahlali baseMjondolo (habitants des cabanes).

Privés de la propriété foncière, les Noirs pauvres se sont installés dans des quartiers insalubres. Mais près de trois décennies après l'abolition du système d'apartheid, la répartition des terres et les inégalités économiques ne sont toujours pas résolues.

En 1995, un rapport des Nations unies estimait le retard en matière de logement à 1,5 million d'unités. Bien que plus de trois millions de logements publics aient été construits depuis lors, le déficit est passé à 3,7 millions de logements, selon le Centre for Affordable Housing Finance in Africa.

"Ce n'est pas par choix que nous n'avons pas de terres, nous n'avons pas de maisons", a déclaré Zikode.

Les gens ont également afflué vers les centres urbains à la recherche d'emplois et de meilleurs soins de santé et d'éducation. Les infrastructures dans les municipalités comme Durban n'ont pas suivi l'afflux, a déclaré Zikode. En conséquence, les établissements informels se sont multipliés sur les terrains vacants. Mais les communautés installées sur des terrains plus précieux risquent d'être expulsées, ce qui se traduit souvent par des affrontements violents.

"C'est pour cette raison que les gens occupent des terres qui ne sont pas sûres. Ils vont occuper des terres qui se trouvent le long des berges des rivières, ils vont occuper des terres qui se trouvent le long des plaines inondables."

Les emplacements moins souhaitables dans les plaines inondables ont maintenant aussi entraîné des conséquences mortelles.Les sauveteurs à la recherche des disparus ont déclaré que les infrastructures médiocres, sans tenir compte du terrain, ont exposé les maisons à un risque accru. Beaucoup de celles qui sont encore debout à eNkanini vacillent à un demi-mètre du bord des falaises, vulnérables aux futures tempêtes.

Des tuyaux ont été mis à nu, des fils électriques sont tombés et les sentiers non pavés qui mènent aux maisons situées en haut de la colline sont glissants, recouverts de sable et de débris. Les responsables du logement du gouvernement ont déclaré cette semaine qu'ils commençaient à déblayer des terrains dans la ville voisine de Ndwedwe afin de construire des logements temporaires pour les victimes de l'inondation, qui a fait 435 morts.

Des solutions à plus long terme sont encore à l'étude. M. Zikode estime que cette tragédie est l'occasion pour le gouvernement de s'attaquer enfin au problème des sans-terre et de la pauvreté.

"Le pays et le monde entier nous regardent pour savoir comment nous allons faire face à la catastrophe actuelle", a-t-il déclaré.