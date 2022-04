Rwanda : Seeing Hands emploie des masseurs aveugles

Chaque matin, Immaculee Karuhura se rend au travail, guidée par sa canne blanche. Cette Rwandaise de 35 ans a perdu la vue très jeune. Aujourd'hui, elle exerce le métier de massothérapeute.

"J'aime être masseuse. Quand je masse un client, je me sens heureuse", explique Immaculee Karuhura. "J'ai l'impression d'interagir avec mes clients pendant les séances, et cela signifie beaucoup pour moi".

Elle a appris le métier à Seeing Hands, une organisation qui dispense des formations depuis cinq ans. Une activité, qui permet à cette mère célibataire de subvenir aux besoins de ses deux enfants.

"Les Rwandais nous considèrent comme des personnes inutiles, incapables", continue la massothérapeute. "Ils pensent que nous ne survivons qu'en mendiant. Certains d'entre nous sont encore obligés de mendier parce qu'ils n'ont pas la capacité de travailler et de gagner leur vie. J'ai rencontré de nombreux employeurs, qui m'ont toujours promis de me rappeler sans jamais le faire".

Seeing Hands a formé près d'une cinquantaine de massothérapeutes, tous malvoyants ou aveugles. Le service est devenu très populaire chez les expatriés vivant à Kigali, mais beaucoup moins chez les Rwandais, explique sa fondatrice Beth Gatonye.

"J'ai commencé à les former, et j'ai pensé que je pourrais les placer dans différents hôtels, et différents endroits au Rwanda, mais personne ne voulait les employer à l'époque", raconte Beth Gatonye, fondatrice de Seeing Hands. "J'ai donc dû partir à la recherche de clients pour eux".

Et pour les clients, les techniques des masseurs aveugles sont appréciées. "Je savais qu'ils avaient des sens plus aiguisés que nous, et j'étais curieuse de connaître le sens du toucher", dit Shiedza Mufundi, une cliente. "J'adore la sensation, il y a une intensité que je n'ai jamais expérimentée avec les masseurs habituels".

Les masseurs gagnent environ 100 dollars par mois, payés directement par les clients. À terme, Beth Gatonye espère laisser la gestion de l'organisation entièrement aux membres malvoyants.