Une application pour aider les personnes aveugles

Des milliards de criquets pullulent sur le continent africain, poussant la FAO à lancer un appel pour la collecte de 76 millions de dollars pour contrôler le problème. Selon l’organisme onusien, les essaims de criquets pèlerins peuvent mesurer jusqu‘à un kilomètre de large, contenir jusqu‘à 80 millions de petits ravageurs affamés et parcourir jusqu‘à 130 kilomètres par jour. L’Ouganda et la Tanzanie sont les derniers pays d’Afrique de l’Est à avoir été frappés par des invasions de ces locustes. Alors que plusieurs méthodes ont été utilisées pour lutter contre les criquets, y compris le tir avec des fusils en Somalie, mais pour les autorités, la pulvérisation des zones touchées à l’aide d’avions reste la méthode la plus efficace.

Autre sujet, une application pour malvoyants utilise la navigation GPS et la technologie des balises pour aider les aveugles à éviter les dangers tels que les grands chantiers de construction et les intersections très fréquentées. Elle a été développée en 2012 et testée dans la ville australienne de Melbourne. C’est une application gratuite mais une version payante permet aux gens d’utiliser la fonction GPS dans le monde entier.