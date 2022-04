Somaliland : l'ONU évalue les dégâts après l'incendie d'Hargeisa

Cela fait plus d'une semaine qu'un incendie a détruit le marché Waheen à Hargeisa. Les dégâts laissés par les flammes sont encore visibles et nombreux sont les commerçants qui n'arrivent pas à cacher leur désillusion. Situé dans le centre-ville d'Hargeisa, l'espace commercial qui s'étendait sur cinq kilomètres carrés était le plus grand marché du Somaliland, et le quatrième de la Corne de l'Afrique.

Selon le comité d'intervention du Somaliland, créé pour diriger les efforts de secours et la planification de la reconstruction du marché, les estimations préliminaires du coût total des pertes occasionnées par l'incendie s'évaluent entre 1,5 et 2 milliards de dollars.

Les Nations Unies ont déployé une équipe tirée de plusieurs agences, d'experts techniques en l’occurrence sont arrivés sur place. Ils seront chargés de travailler avec le gouvernement et le comité d'intervention afin d'évaluer les dommages et de soutenir la reconstruction du marché. L'équipe est pilotée par Jacqueline Saline Olweya, représentante adjointe du PNUD en Somalie.

Le rapport d'évaluation conjoint sera finalisé dans les prochains jours et sera utilisé lors d'une réunion des donateurs internationaux prévue à Nairobi, au Kenya, la semaine prochaine. En plus d'assurer la subsistance de milliers de résidents locaux, le marché de Waheen était une source importante de revenus pour la municipalité d'Hargeisa, ainsi que pour l'ensemble des recettes publiques.