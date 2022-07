Des incendies frappent le nord du Maroc

Des bombardiers d'eau de l'armée marocaine tentaient jeudi après-midi de maîtriser les flammes près de Ksar El Kébir dans le Nord du Royaume. Ce petit village a été détruit complètement par les incendies. Surpris par la vitesse de la progression du feu, des villageois ont quitté précipitamment leurs maisons.

"Hier soir, j'étais avec ma famille et à un moment donné, nous avons entendu des gens crier au feu , nous sommes sortis pour fuir c'est la chaleur qui provoque ce genre d'incendie, cela fait deux jours qu'il était loin de nous", explique un habitant.

Des centaines d'éléments de la Protection civile, des Eaux et Forêts, des Forces armées royales et de la gendarmerie, assistés par des volontaires locaux, participent à la lutte anti-incendie. Ces feux de forêt, attisés par un vent violent, n'ont pas fait de victime jusqu'à présent, mais ont provoqué l'évacuation de près de 500 familles dans les provinces de Larache et Taza.

Depuis quelques jours, le Maroc est frappé par une vague caniculaire, avec des températures approchant les 45 degrés, dans un contexte de sécheresse hors norme et de stress hydrique. Au moins un millier d'hectares de forêt, chênes, pins et autres conifères, arbres fruitiers a été ravagés.