Football : Mohamed Salah restera-t-il à Liverpool ?

"C'est un sujet sensible". Mohamed Salah, l'attaquant égyptien de l'équipe de Liverpool a déclaré ne pas vouloir expliquer le tenant des discussions, concernant la prolongation de son contrat au sein du club anglais.

Le joueur est lié à l'équipe jusqu'en juin 2023, mais un éventuel report de la date est sur la table depuis longtemps. "Il y a de nombreuses choses que les gens ignorent", a déclaré le joueur. "Je ne peux pas être égoïste et parler de ma situation parce que nous entrons dans la période la plus importante pour l'équipe." Liverpool est en course pour un quadruplé historique de la saison, et espère gagner face à Manchester City, pour se classer en tête de la Premier League.

Meilleur buteur de la ligue de football d'Angleterre avec 20 buts depuis le début de la saison, Mohamed Salah a également disputé la finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN). Mais lors de ses 7 derniers matchs, l'attaquant n'a marqué qu'une seule fois.