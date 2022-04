Le sud-ouest du Cameroun face à la résurgence du choléra

Depuis quelques jours, l’unité de prise en charge du choléra à l’hôpital Régional de Buea, au sud-ouest du Cameroun, connaît un afflux de patients. La situation est toujours inquiétante, même si le nombre de décès est en baisse, comme l’explique le directeur de l’hôpital, le docteur Martin Mokake.

« Effectivement, la situation ici s’est stabilisée, nous avons eu beaucoup de cas, on a eu environ 350. Des malades qui ont été traités. Et parmi eux, on a eu 6 décès. Actuellement, nous avons 9 patients hospitalisés, certains sont rentrés chez eux ce matin ».

Si les cas à Buea sont en baisse, ce n’est pas le cas à l’hôpital de Tiko où la majorité des lits est encore occupée. Ici, les malades affluent ; l’unité de maternité a même dû être transformée pour accueillir les cas graves liés au choléra. Si la maladie persiste, c’est en partie à cause de la population.

« Au départ, beaucoup de personnes croyaient que le cholera n’existait pas. Mais quand l’épidémie a commencé à vraiment prendre de l’ampleur (pas seulement à Tiko), quand ils ont appris qu’il y avait des morts à Buea, Limbé, ils ont commencé à croire en l’existence du choléra. Certains ont même été contraints de venir ici au centre de traitement, voyant leur proche mal en point, vomir, ils ont été convaincus que cela existe », expliquer le docteur Megete Eposi, Responsable de l’unité de prise en charge du choléra à l’hôpital de Tiko.

Les conditions d’hygiène sont aussi un facteur aggravant.

« Généralement, c’est dû à un accès à l’eau limité et aux conditions sanitaires déplorables. L’état des toilettes n’est vraiment pas reluisant à Likomba et dans toute la ville de Tiko. Certains n’ont même pas de toilettes, et font leurs besoins directement dans des cours d’eau, et les habitants dépendent de ces cours d’eau pour boire, et c’est tellement triste », poursuit-elle.

Depuis le début de l’épidémie, 105 personnes sont mortes du choléra au Cameroun. Début 2021, l’OMS estimait qu'il y avait chaque année entre 1,3 et 4 millions de cas de choléra dans le monde et entre 21.000 et 143.000 décès dus à cette maladie.