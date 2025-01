RDC : à Goma, les robinets à sec et la soif d'une ville à la dérive

En République Démocratique du Congo, la ville de Goma, déjà confrontée à une crise humanitaire sans précédent, est désormais frappée par une pénurie d'eau potable qui menace de plonger ses 2 millions d'habitants dans une situation encore plus critique.

Depuis plusieurs jours, les robinets sont à sec, et les files d'attente aux points d'eau s'allongent sans cesse, témoignant d'une situation alarmante qui met à rude épreuve la population.

"L’eau nous cause trop de peine", confie Irène Safari, une habitante de Goma. "On se réveille à 4 heures, 5 heures pour aller chercher l’eau au lac. Certains se noient et d’autres se font violer pour l’eau. Nous demandons au gouverneur de nous aider en envoyant l’eau en permanence pour que cela ne nous dérange plus".

Face à cette pénurie, la population est obligée de parcourir des kilomètres pour trouver de l'eau, certains se rendant jusqu'au lac Kivu, exposés à des risques de contamination. "Nous nous sentons fatigués", témoigne Samuel Bauma, un autre habitant de Goma. "Si le gouvernement peut servir de l’eau à la population partout, ce serait bien et ça nous permettra de chercher un autre secteur d’activité ".

La REGIDESO, l'entreprise publique chargée de la distribution d'eau potable en RDC, explique la pénurie par un manque d'investissement chronique. "Il y a une adéquation problématique entre les investissements qui sont très rares dans le secteur de l’eau", explique David Angoyo, directeur provincial de la REGIDESO. "La loi sur l’eau pouvait laisser entendre que les bénéficiaires finaux seraient les financeurs et la REGIDESO, face à ce dilemme, est en train de développer un génie local afin de rattraper l’écart entre la demande et la production ".

Cette crise de l'eau survient alors que la ville de Goma est déjà sous pression en raison de l'arrivée massive de déplacés fuyant les combats qui s'intensifient entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 dans les régions de Rutshuru, Masisi et Lubero. Les camps de déplacés sont aussi touchés par la pénurie d'eau, augmentant le risque de maladies hydriques.

La pénurie d'eau à Goma exacerbe les tensions dans une ville déjà surpeuplée et fragile. La population, épuisée par la situation sécuritaire et la crise humanitaire, se retrouve désormais confrontée à une nouvelle menace : la soif. L'accès à l'eau potable, un droit fondamental, est devenu un luxe inaccessible pour la majorité des habitants de Goma.

Face à cette situation critique, un appel urgent à l'aide est lancé. Les autorités doivent agir rapidement pour mettre en place des solutions durables et garantir l'accès à l'eau potable pour tous les habitants de Goma. La crise de l'eau à Goma est un rappel poignant de la fragilité de la situation humanitaire en RDC et de l'importance d'investir dans les infrastructures essentielles pour garantir la sécurité et le bien-être des populations.