Le Soudan du Sud se prépare à la prochaine saison des pluies

Au Soudan du Sud, l'agence des Nations unis pour les réfugiés alerte sur les besoins urgents de protéger les populations vulnérables des inondations et déplacements, a l'approche de la saison des pluies prévue en mai.

"Ce sont les inondations qui nous ont amenées ici", raconte Angelina Peter, victime des inondations. "Nos villages ont été submergés par les eaux. Nous sommes arrivés ici sans rien. Tous nos biens ont été emportés. "C'est la 2e fois qu'il y a des inondations en 2 ans. En 2020, ce n'était pas trop grave, car nous avons construit des digues."

Le pays a connu les pires inondations de son histoire en 2021, qui ont impacté plus de 835 000 personnes selon l'ONU. Des milliers d'hectares ont été inondés, empêchant toute forme d'agriculture et décimant le bétail.

"Nous nous intéressons aux communautés qui luttent pour résister à l'impact du changement climatique et des événements météorologiques extrêmes, nous devons plaider pour que les acteurs du développement apportent un soutien direct aux communautés", explique Andrew Harper, conseiller spécial du HCR auprès du Haut-commissaire pour l'action climatique.

"Ces eaux de crue sont là depuis deux ou trois ans et elles ne diminuent pas. Que se passera-t-il lorsque nous verrons les prochains trains arriver dans les 2 ou 3 prochains mois ?"

De tels événements qui pourraient s'aggraver à l'avenir, le changement climatique faisant des extrêmes la norme et non plus l'exception.