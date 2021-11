Egypte : une soixantaine de maisons détruites par les pluies

Des pluies diluviennes ont touché l'Egypte ces derniers jours, et ont fait 4 morts et des dizaines de blessés. Dans la ville d'Assouan, située en bordure du Nil au Sud du pays, les habitants constatent les dégâts de leurs maisons. Une telle situation n'était pas arrivée depuis 11 ans.

"Il y a beaucoup de choses qui sont sous la boue comme mon lit, mon climatiseur, et toutes mes affaires maintenant enfouies", détaille Souad Selim Ali, une habitante de la ville.

En "55 minutes", dans la nuit de vendredi à samedi, "8 millions de mètres cube d'eau se sont abattus sur la province d'Assouan" a déclaré le gouverneur Achraf Attiya à la télévision.

"Les inondations viennent de la zone montagneuse du désert occidental jusqu'au village qui est la zone la plus basse ici", explique le maire du village de Benban, Mohamed Hussein.

"Elles ont détruit les maisons, car elles étaient toutes construites avec de la boue. La pluie a écrasé les maisons et les a aplaties, près de 60 d'entres elles ont été détruites."

"Nous avons plus de 300 personnes déplacées, nous sommes encore en train de compter et le nombre peut augmenter, car toute la zone a disparu avec l'eau", continue le maire.

En plus d'avoir coupé l'eau et l'électricité, les pluies ont entraîné une recrudescence du nombre de scorpions et plus de 500 personnes ont été piquées.