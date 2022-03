Qatar 2022 : l'Afrique attend son 5 majeur

L'heure de vérité a sonné pour le football africain. Ce soir, on connaîtra les cinq nations appelées à défendre les couleurs du continent au Mondial 2022 au Qatar. Si plusieurs équipes ont pris une option vendredi dernier lors du barrage aller, les scores étriqués laissent de l'espoir aux dix candidats encore en lice.

La grosse affiche se tiendra au tout nouveau stade de Diamniadio, à 30 km de Dakar. Le Sénégal, tout frais champion d'Afrique, accueille l'Egypte, les Lions de la Teranga doivent remonter un but aux Pharaons et compteront sur leur star Sadio Mané. Le défenseur Abdou Diallo est le seul absent à déplorer pour Aliou Cissé, le sélectionneur.

"Nous savons que nous avons énormément de potentiel, nous avons vraiment des arguments à faire valoir pour gagner ce match donc il n y a pas de hantise, pas de craintes. Mais effectivement le temps joue contre nous, c'est notre premier ennemi. Ceci étant il ne faut pas non plus partir la fleur au fusil et faire n'importe quoi. Revenir au score ça peut se faire très rapidement, ou pas. Ca peut se faire à la 50e minute, ou dans les arrêts de jeu, l'essentiel c'est qu'on revienne dans ce match là que l'on puisse espérer."

L'Egypte, elle, se veut sereine à l'heure de retrouver ses bourreaux de la finale de la dernière CAN. Le capitaine Mohamed Salah, à l'origine de l'unique but de la première manche (inscrit contre son camp par Saliou Ciss), n'imagine pas une seule seconde manquer la coupe du monde. Pas plus que Gabalski, héros malheureux de la coupe d'Afrique, à l'esprit revanchard :

_"Nous espérons que Dieu nous aidera à nous qualifier pour pouvoir montrer à toute l'Afrique que nous aurions du gagner cette CAN. On veut se qualifier et montrer au monde ce que nous valons."

Le Nigéria, seul représentant sub-saharien ?

Autre affiche de cette soirée fatidique à Abuja entre les Super Eagles nigérians et les Black Stars du Ghana.

Victor Osimhen, totalement passé à travers du premier match, devra se montrer beaucoup plus efficace pour qualifier les siens pour une quatrième coupe du monde consécutive, la septième de l histoire du pays. Seul le Cameroun a fait aussi bien dans le passé.

Augustine Eguavoen, le sélectionneur nigérian, se veut optimiste : "\_Nous pouvons promettre qu'à la fin de la journée, tout le monde sera heureux. Pour cela on a besoin de soutien, d'un stade plein qui encourage le Nigéria. Chaque occasion que nous aurons demain doit compter, il faudra marquer des buts et c'est ce que nous allons essayer de corriger par rapport à Kumasi"._

Vainqueurs au Cameroun et au Mali sur le même score de 1-0, l'Algérie et la Tunisie devront valider leur billet pour le Qatar à domicile tandis que le Maroc est également en position favorable après avoir arraché le match nul à Kinshasa vendredi dernier.