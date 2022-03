Qatar 2022 : 10 équipes, 5 tickets à prendre

Les éliminatoires de la Coupe du monde pour la zone Afrique offre une possibilité de revanche à Mohamed Salah contre Sadio Mané, alors que les coéquipiers de Liverpool s'affrontent à nouveau dans des camps opposés avec leurs pays, cette fois pour une place au plus grand spectacle du football.

L'Égypte de Mohamed Salah affrontera le Sénégal de Sadio Mané dans l'un des cinq barrages décisifs de la Coupe du monde au Qatar, dont le match aller aura lieu vendredi au Caire. Le tirage au sort des éliminatoires avait eu lieu avant que les deux stars de Liverpool ne se rencontrent en finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) le mois dernier, remportée par les Lions de la Teranga aux tirs au but grâce au penalty gagnant de Sadio Mané.

Le match retour aura lieu mardi au nouveau stade Abdoulaye Wade, d'une capacité de 50 000 places. Le match Égypte-Sénégal sera la tête d'affiche des éliminatoires, mais il y aura aussi un grand derby ouest-africain opposant le Ghana au Nigeria.

Le Cameroun contre l'Algérie, la République démocratique du Congo (RDC) contre le Maroc,et le Mali contre la Tunisie sont les autres barrages qui détermineront les cinq équipes africaines qui se rendront au Qatar. Les matches aller ont lieu vendredi et les matches retour mardi.

Égypte vs Sénégal

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a reconnu l'importance de ce match lorsqu'il a laissé Sadio Mané au repos pour le quart de finale de la FA Cup contre Nottingham Forest, car Mohamed Salah était déjà absent pour une blessure mineure. Jurgen Klopp ne voulait pas que l'un ait plus de repos que l'autre avant cette rencontre cruciale. "Parce que le match est trop important en Afrique", devait déclarer l'entraineur allemand.

Sans surprise, le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, a fait confiance aux joueurs qui sont devenus champions d'Afrique au Cameroun le 6 février dernier. Le sélectionneur égyptien Carlos Queiroz a mis Salah et ses coéquipiers au défi de réussir cette fois "parce qu'il n'y a pas de place pour les regrets".

Ghana vs Nigeria

Le Ghana, quadruple champion d'Afrique et ancien quart de finaliste de la Coupe du monde, est en train de limiter les dégâts après une élimination embarrassante en phase de groupe de la CAN aux mains des minuscules Comores. Les Black Stars ont une nouvelle direction avec l'entraîneur principal Otto Addo et le conseiller technique Chris Hughton après le limogeage de Milovan Rajevac. Le Ghana est également privé de son capitaine Andre Ayew, qui a reçu un carton rouge lors de la défaite contre les Comores.

Le Nigeria est quad à lui en pleine résurgence. Les Super Eagles ont parfois été impressionnant lors de la CAN. Ils seront renforcés par le retour des attaquants Victor Osimhen et Odion Ighalo, tous deux indisponibles en janvier.

Cameroun vs Algérie

Comme le Ghana, l'Algérie doit redorer son blason après une défense catastrophique de son titre africain au Cameroun, où elle a quitté la dernière place de son groupe sans gagner un seul match. Et ce non sans conséquences : l'attaquant vétéran Baghdad Bounedjah et le milieu de terrain Yassine Brahimi ont été écartés du groupe par l'entraîneur Djamel Belmadi.

L'ancien capitaine des Lions Indomptables, Rigobert Song, nommé il y a un mois avec le soutien du nouveau président de la fédération camerounaise Samuel Eto'o, son ancien coéquipier, est désormais le sélectionneur du Cameroun. La préparation a été compliquée par l'implication du gardien de but André Onana dans un grave accident de voiture cette semaine - il s'en est sorti indemne - et l'indisponibilité du milieu de terrain clé André-Frank Zambo Anguissa pour cause de blessure.

RDC vs Maroc

La RDC pourrait faire la sensation des barrages si elle surprend le Maroc et se qualifie pour le Mundial pour la première fois depuis sa seule apparition au tournoi de 1974 en Allemagne de l'Ouest en tant que Zaïre. Sa défaite 9-0 contre la Yougoslavie reste le record de la plus grande défaite de la Coupe du monde.

Les Léopards, dirigés par l'expérimenté entraîneur argentin Héctor Cúper, peuvent faire appel à l'ancien espoir belge Théo Bongonda pour la première fois après que l'ailier ait changé d'allégeance pour le pays de naissance de ses parents en janvier.

Le Maroc est le grand favori, même sans le joueur de Chelsea Hakim Ziyech, qui a refusé d'être rappelé en raison de sa querelle avec l'entraîneur Vahid Hallihodzic.

Mali vs Tunisie

Le Mali est le seul des dix candidats à n'avoir jamais participé à une Coupe du monde. Contre la Tunisie, les Aigles feront jouer deux anciens Bleuets, le défenseur de l'Eintracht Francfort Almamy Touré et le milieu de terrain d'Everton Abdoulaye Doucouré.