Brésil : surnommée "la pire équipe du monde", Ibis est prête à gagner

Leur mascotte s'appelle "Petite Défaite". Leurs supporters "protestent" lorsqu'ils gagnent. Mais après une série de défaites notoires qui leur a valu le surnom de "pire équipe de football du monde", les brésiliens d'Ibis sont prêts pour la victoire.

Basé dans la ville de Paulista, dans le nord-est du Brésil, l'Ibis Sport Club est devenu tristement célèbre dans les années 1980 pour avoir passé trois ans, 11 mois et 26 jours sans gagner un seul match, un record inscrit dans le Guinness des records. Mais le club régional, qui joue dans le championnat de l'État de Pernambuco, a répondu à des décennies de dérision avec un humour bon enfant, transformant son surnom moqueur en un insigne de fierté.

Avec leur penchant pour les tweets d'autodérision et les posts Instagram qui deviennent viraux, les Ibis ont attiré l'attention du monde entier, notamment de la société suédoise de jeux en ligne Betsson, qui a signé en juin dernier le contrat de sponsoring le plus lucratif des 84 ans d'histoire du club. Aujourd'hui, forts de leur argent, les éternels perdants commencent à faire l'impensable : gagner.

"Laissons notre histoire de 'pire équipe du monde' aux années 1980, quand Ibis était vraiment la pire équipe du monde. Nous ne le sommes plus, même si nous l'utilisons pour le marketing, afin que les gens nous connaissent", a déclaré le président du club et fan passionné Ozir Ramos Junior.

Perdants ou non, les Ibis ont montré qu'ils savaient construire leur marque à l'ère des médias sociaux. Lorsque Lionel Messi a quitté le FC Barcelone en août dernier, Ibis a proposé de signer le septuple Ballon d'Or, à condition qu'il ne marque pas "trop de buts" et ne remporte pas de championnat. En fin de compte, la superstar argentine a rejoint le Paris Saint-Germain, auquel Ibis se compare désormais, étant donné qu'aucune des deux équipes n'a eu la chance de remporter la Ligue des champions.

Des perdants adorables

"Nous sommes connus dans le monde entier comme les pires du monde. Mais il ne faut pas confondre cela avec notre côté professionnel. Nous avons des gens très compétents", a déclaré Ramos.

L'accord de sponsoring avec Betsson a permis à Ibis de moderniser son infrastructure sportive et de payer des salaires réels à ses footballeurs, qui jouaient auparavant par "amour du maillot", a déclaré Ramos. La saison dernière, le club a été promu de la deuxième division de Pernambuco à la première division de l'État pour la première fois en 21 ans.

Le championnat est la porte d'entrée de la Serie D, l'échelon inférieur du système de championnat national brésilien. Cependant, les Ibis, qui ont retrouvé la forme, ont eu du mal à obtenir des résultats et risquent d'être à nouveau relégués. Ce n'est qu'un revers temporaire, selon l'entraîneur Paulo Jesse.

"Aujourd'hui, nous ne travaillons qu'avec des gagnants. Nous allons nous débarrasser de notre réputation de pire équipe du monde", a déclaré l'entraîneur, agent de sécurité dans une école.

Les Ibis ont certainement parcouru un long chemin depuis leur pire ignominie, lorsqu'ils sont restés du 20 juillet 1980 au 17 juin 1984 sans gagner un seul match - 48 défaites et 6 nuls, avec 25 buts pour et 225 contre. La série de défaites était telle que le magazine sportif Placar a écrit un article sur le club, le déclarant "la pire équipe du Brésil" - un surnom qui est rapidement devenu plus célèbre que le surnom officiel du club, les Black Birds.

Les Ibis prétendent même détenir le record Guinness de la pire série de défaites au monde, mais rien ne le prouve.

Un attrait universel

Israel Leal, auteur d'un livre sur l'équipe, affirme que les Ibis ont un attrait universel.

"L'ibis, c'est la résistance.C'est comme n'importe lequel d'entre nous qui traverse une mauvaise passe et qui commence à se battre pour gagner", dit-il. "Pendant de nombreuses années, le club n'a fait que perdre, et maintenant il gagne".

Le propriétaire Ramos affirme que les Ibis ont une façon de conquérir le cœur des gens. Parmi les supporters des équipes les plus populaires de Pernambuco, Nautico et Sport Recife, "les Ibis sont la deuxième équipe préférée de tous", dit-il.

Même les légendes les plus appréciées du club ont tendance à être des vedettes ordinaires, comme Mauro Shampoo, un coiffeur à l'imposante crinière qui a joué comme milieu de terrain pour Ibis à la fin des années 1980. Il prétend avoir marqué un but, lors d'une défaite 8-1 contre le Ferroviario do Recife. Mais il n'y a aucune trace de ce but.