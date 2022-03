Le Kenya appelle à la levée des sanctions contre Harare

Lors de la visite de son homologue zimbabwéen à Nairobi mercredi, le président kényan a appelé à la levée de ces restrictions imposées au Zimbabwe depuis près de 20 ans.

Empêchant la mise en route des politiques susceptibles de sortir ce pays d’Afrique australe de l’ornière. "Nous continuerons à soutenir le Zimbabwe contre les sanctions illégales qui ont été imposées à ce pays et qui continuent d’avoir un impact négatif sur le peuple zimbabwéen. ‘’, a déclaré Uhuru Kenyatta. Le président kényan parle de sanctions ‘’ injustes’’ et ‘’ artificielles’’.

Emmerson Mnangagwa, le chef de l'Etat zimbabwéen a remercié le Kenya pour ce soutien et cette solidarité envers le Zimbabwe dans l'appel à la suppression inconditionnelle des sanctions unilatérales qui ont été imposées par certains pays occidentaux.

A l’origine, la mesure était une réponse aux violations supposées des droits de l’homme au Zimbabwe sous Robert Mugabe. Mais elle a été maintenue malgré l’arrivée au pouvoir d’Emmerson Mnagagwa.

Au cours de ces entretiens, les deux pays ont signé des accords bilatéraux, notamment des protocoles d'accord sur les consultations politiques et diplomatiques, le tourisme et la conservation de la faune et de la flore, ainsi que sur les enquêtes relatives aux accidents d'avions civils et aux incidents graves.

D'autres protocoles d'accord ont été signés sur l'autonomisation des femmes et le développement communautaire.

Le président Uhuru Kenyatta a déclaré que ces accords permettront au Kenya et au Zimbabwe de coopérer pour relever les défis auxquels ils sont confrontés, notamment le chômage des jeunes.