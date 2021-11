Zimbabwe : doubler les bénéfices miniers

Au Zimbabwe, le secteur minier devrait connaître une croissance de 11 % cette année notamment grâce à la hausse des prix des minerais sur le marché international.

Dans cette lancée, les autorités minières estiment à huit millions de dollars la somme nécessaire pour financer des programmes visant à relancer les mines fermées. La Zimbabwe Mining Development Corporation sera chargée d’attirer les investisseurs en s’appuyant sur une série d’allègements fiscaux proposés aux bailleurs. Le tout devant permettre au secteur d'engranger 12 milliards de dollars d'ici 2023.

Les principaux minéraux du Zimbabwe sont l'or, le platine, le chrome, le charbon, les diamants et le lithium. Concrètement, toute société voulant investir plus de 100 millions de dollars américains pourra demander un bail minier spécial qui lui permettra de négocier de nombreux rabais fiscaux avec le gouvernement.

En plus de la réouverture des mines, l’acquisition des terrains, et la construction de bureaux d’exploitation appropriés, le ministère des Mines fixe à 150 millions de dollars les besoins du secteur.

Le secteur minier contribue à environ 12 % du Produit intérieur brut, avec de nombreuses ressources inexploitées. Selon l'African Mining Market, les gisements de lithium du pays sont les plus importants d'Afrique et le Zimbabwe deviendra l'un des plus grands exportateurs de lithium au monde en raison de la demande mondiale croissante de batteries rechargeables.