Sahara occidental : Washington réitère son soutien au Maroc

Le Maroc n'a pas participé au récent vote à l'ONU d'une résolution exigeant que "la Russie cesse immédiatement de recourir à la force contre l'Ukraine. Une neutralité vue d'un bon œil par la vice-secrétaire d'Etat américaine Wendy Sherman qui était en visite à Rabat mardi.

Nous avons discuté du plus grand défi sécuritaire auquel la communauté internationale est confrontée aujourd'hui. Les États-Unis se coordonnent en permanence avec leurs alliés et partenaires du monde entier pour imposer au président Poutine et à ses complices les coûts et les conséquences de la guerre non provoquée contre l'Ukraine. Nous appelons le président Poutine à accepter un cessez-le-feu, à retirer immédiatement ses troupes d'Ukraine. Qu'il éloigne les forces qu'il a constituées des frontières de l'Ukraine et, comme l'a recommandé le Maroc, qu'il appelle au dialogue et à la paix, explique-t-elle.

Pour ce qui est du dialogue stratégique bilatéral sur les questions politiques régionales selon le communiqué de la rencontre, le ministre Bourita a pris acte de la position claire et constante des Etats-Unis sur la question du Sahara marocain et de leur soutien à la proposition d'autonomie sous souveraineté marocaine.

Sur le Sahara "Les Etats-Unis et le Maroc soutiennent tous deux fortement les efforts de Staffan de Mistura, l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations unies, et nous le faisons avec un esprit ouvert pour trouver une solution qui conduira à une issue durable et digne pour toutes les parties. . Nous continuons à considérer le plan d'autonomie du Maroc comme sérieux, crédible et réaliste, souligne t-elle.

Le Front Polisario réclame pour sa part un référendum d'autodétermination sous l'égide de l'ONU, prévu lors de la signature en 1991 d'un cessez-le-feu, mais jamais concrétisé.